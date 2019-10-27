 الإرياني: التوقيع على اتفاق الرياض خلال يومين

عدن – وكالات

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وبعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين. وقال الإرياني عبر تغريدة له في تويتر، إنه من المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيداً عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وكان مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق، عبدالملك المخلافي، قد أكد في وقت سابق أن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي وقع في عدن وعودة الحكومة الشرعية، “اتفاق إيجابي يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة.



وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة ويحقق إصلاحات واسعة ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية ، مشيرا إلى أن الاتفاق ينطلق من المرجعيات الثلاث ونتائج مؤتمر الرياض، ويهدف إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني، بما ينسجم مع أهداف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي جاء بهدف استعادة الدولة بناء على طلب الرئيس هادي الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية.

بدوره، أفاد مسؤول يمني رفيع المستوى بأنه من الممكن أن يتم التوقيع رسميا على وثيقة حوار الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال اليومين المقبلين، بحضور رسمي لقيادات رفيعة المستوى ، مشيدا بالدور الهام للمملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق، وتوحيد الصفوف.

وأشار سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات مع الانتقالي الجنوبي إلى أن المملكة استطاعت بحكمتها أن توصل هذا الحوار إلى بر الأمان.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة السعودية استطاعتا إيقاف وتحجيم المشروع الإيراني في اليمن إلى حد كبير ، كما أن تقليص نفوذ إيران الإقليمي لا سيما في اليمن من شأنه أن يؤدي إلى رضوخ الميليشيات الحوثية الانقلابية ، مشددا على أن اليمن لن يستقر إلا بالقضاء على انقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في المنطقة. ميدانيا لقي عدد من قادة وعناصر مليشيا الحوثيالإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.

وذكر رئيس عمليات اللواء 22 مشاة العقيد عبدالسلام البيل أن مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت التسلل في الساعات الأولى من صباح اليوم، باتجاه مواقع الجيش في تبة “قعيطة”، بمديرية المتون. وأكد العقيد البيل أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى. وأشاد رئيس عمليات اللواء 22 مشاة، بيقظة أبطال الجيش الوطني في الجبهة، مثمنا تضحياتهم في إفشال محاولات المليشيا اليائسة لتحقيق أي تقدم ميداني.