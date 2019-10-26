صحة و عافية

ورق الألومونيوم.. مخاطر خفية بينها تأخر نمو الأطفال!

ahmed saeedaccess_time27 / صفر / 1441 هـ      26 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يستخدم العديد من ربات البيوت ورق الألومونيوم أو ورق الفويل في طهي بعض الأطعمة لكنهن ربما لا يعرفن مخاطره الصحية.

وفقا لوكالة “سبوتنك” نقلا عن موقع aif.ru، فإن جزيئات الألومنيوم قادرة على التسرب من الرقائق إلى الطعام، ثم تتراكم في الجسم.

يقول الخبراء إن عملية الطهي يمكن أن تكون خطيرة إذا تم لف المنتج بورق الألمنيوم، وبالتالي، يمكن للشخص تناول ما يصل إلى ملليغرام من الألومنيوم.

وإذا قمت بإضافة عصير الليمون أو البهارات إلى المنتج قبل لفه، فستزيد كمية المعادن.

وبحسب العلماء هذا المعدن لديه القدرة على التراكم، وبالتالي، يمكن أن يحدث تأثير الألومنيوم على الصحة بعد سنوات.

والكميات  الضئيلة من الألمنيوم لا تضر الجسم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن استهلاك الشخص لما يقرب من 40 ملليغرام من الألومنيوم لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا دون الإضرار بالجسم، ومع ذلك، فإن الرقاقة ليست “الحافظ” الوحيد لهذه المادة.

لكن على صعيد مختلف فإن كثرة الألومنيوم بالنسبة للأطفال، تهدد بتأخير النمو والتطور.

كيف تحمي نفسك من استخدام ورق الألومنيوم؟

لحماية نفسك من الآثار الضارة للألومنيوم، يجب غلي الأدوات المنزلية قبل الاستخدام.

ويمكنك أيضًا استبدال رقائق الألومنيوم بورق الطهي.

بالإضافة إلى تخزين الأطعمة والأطباق السائلة ذات الحموضة العالية في أواني الألومنيوم أمر غير مرغوب فيه للغاية.

ahmed antar

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