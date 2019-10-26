ورق الألومونيوم.. مخاطر خفية بينها تأخر نمو الأطفال!

يستخدم العديد من ربات البيوت ورق الألومونيوم أو ورق الفويل في طهي بعض الأطعمة لكنهن ربما لا يعرفن مخاطره الصحية.

وفقا لوكالة “سبوتنك” نقلا عن موقع aif.ru، فإن جزيئات الألومنيوم قادرة على التسرب من الرقائق إلى الطعام، ثم تتراكم في الجسم.

يقول الخبراء إن عملية الطهي يمكن أن تكون خطيرة إذا تم لف المنتج بورق الألمنيوم، وبالتالي، يمكن للشخص تناول ما يصل إلى ملليغرام من الألومنيوم.

وإذا قمت بإضافة عصير الليمون أو البهارات إلى المنتج قبل لفه، فستزيد كمية المعادن.

وبحسب العلماء هذا المعدن لديه القدرة على التراكم، وبالتالي، يمكن أن يحدث تأثير الألومنيوم على الصحة بعد سنوات.

والكميات الضئيلة من الألمنيوم لا تضر الجسم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن استهلاك الشخص لما يقرب من 40 ملليغرام من الألومنيوم لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا دون الإضرار بالجسم، ومع ذلك، فإن الرقاقة ليست “الحافظ” الوحيد لهذه المادة.

لكن على صعيد مختلف فإن كثرة الألومنيوم بالنسبة للأطفال، تهدد بتأخير النمو والتطور.

كيف تحمي نفسك من استخدام ورق الألومنيوم؟

لحماية نفسك من الآثار الضارة للألومنيوم، يجب غلي الأدوات المنزلية قبل الاستخدام.

ويمكنك أيضًا استبدال رقائق الألومنيوم بورق الطهي.

بالإضافة إلى تخزين الأطعمة والأطباق السائلة ذات الحموضة العالية في أواني الألومنيوم أمر غير مرغوب فيه للغاية.