موقف حمد الله من المشاركة أمام الهلال في الديربي

تعرض عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى إصابة في التدريبات قبل القمة المنتظرة أمام الهلال.

ويحل النصر ضيفًا على الهلال بأرضية ستاد جامعة الملك سعود في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين غدًا الأحد.

العالمي يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، بينما يتسيد الزعيم اللائحة بـ 19 نقطة من 7 جولات.

ويعول النصر على خدمات حمد الله من أجل تعويض نزيف النقاط، وتذليل الفارق مع الهلال الذي يخطط لاستعادة لقب الدوري.

الموسم الفارط شهد على منافسة شديدة بين الناديين، وأفضت المنافسة إلى تتويج النصر بفارق نقطة واحدة فيما عُرف بـ “أغلى نسخة للدوري السعودي في التاريخ”.

اللاعب المغربي والذي دوّن على هدفين فقط هذا الموسم بالدوري، سيكون بشكل كبير متاحًا في المباراة ضد الهلال.

وتبين من الفحوصات الطبية التي أجراها حمد الله أنه تعرض إلى كدمة بسيطة لم تصل إلى حد الخطورة.

سجل عبد الرزاق حمد الله مرتين في شباك الفريق الهلالي بمباراتي الذهاب والإياب الموسم الماضي من الدوري.

إذ أنهى المسابقة كأفضل هدّاف في تاريخها بموسم واحد بواقع 34 هدفًا.