مفاجآت وعروض شيقة في انتظار زوار موسم الرياض

الرياض- البلاد

تتواصل فعاليات موسم الرياض في عدة مواقع بالمدينة؛ منها الحي الدبلوماسي، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية، وتشمل العروض المسرحية والرياضية والموسيقية والأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب والمطاعم العالمية . وما زالت المفاجآت والفعاليات الشيقة في انتظار زوار الموسم؛ حتى آخر عروضه في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

مسرحية بيتر بان:

من المقرر عرضها في ٧ نوفمبر القادم في الواجهة الرياض، وهي مسرحية تحكي عن مغامرة بيتر، الفتى الذي يستطيع الطيران في قصة محبوكة بعرض مذهل وتدور الحوادث في إطار استعراضي يساعد الجمهور على الإحساس بكل الشخصيات المقدمة، وتساهم في ذلك الموسيقى الحية التي تعكس عوالم المغامرة والقصة التي يعيشها البطل. كما أن الأزياء مصممة في شكل متقن، وتســتخدم في العرض معدات وإضاءات وتكنولوجيا عالية الجودة للطيران فوق المسرح. يذكر أن بيتر بان شخصية خيالية من تأليف الروائي والكاتب المسرحي الاسكتلندي جيمس ماثيو باري.

المسرح المصري

تشمل الفعالية عرض مسرحيات مصرية بمشاركة أبرز الفنانين الذين لمعوا في المسرح المصري مثل محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي ويحيى الفخراني وأحمد عز، وذلك في “المنطقة 3 الجنادرية 27-30 نوفمبر” وتم بناء مسرح خاص للعروض الاستعراضية، مجهز بجميع الإمكانيات.

القصة المثيرة

العرض البريطاني “ثريلر لايف” الغنائي الموسيقي الراقص المقرر عرضه في ١٩ نوفمبر في واجهة الرياض، يتسم بالدقة والحرفية والجاذبية والمهارة والإتقان، عوامل صنعت الشغف والإمتاع والإنسجام والتفاعل مع كل فقراته المتنوعة، في ليلة من الليالي الفريدة والمتميزة في موسم الرياض، وسيتم عرضه عبر رحلة موسيقية شائقة مع أعمال ملك البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون، الذي امتدت مسيرته إلى 45 عاماً من الحضور والنجومية والانتشار. ويشمل الاستعراض المفعم بالحياة والفن، الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات الذين سيقدمون أعمال جاكسون الخالدة في أذهان جمهوره وعشاق فنه وصوته، ما بين الغناء والاستعراض، مدفوعا بالمشاهد التلفزيونية والمؤثرات الصوتية والمتعة البصرية بلمسات من المصمم العالمي غاري لويد، الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالحضور والجوائز.

حلبة التزلج

أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط، تضاهي حجم حلبة تزلج دبي بثلاثة أضعاف، متاحة للزوار، “المنطقة 4 ونتر وندر لاند ٢١ ديسمبر”.

داينمو

ستيفن فراين المشهور باسم داينمو والفائز بجائزة أفضل برنامج ترفيهي في العالم يقدم عروضه في “المنطقة 4 ونتر وندر لاند، 27-30 نوفمبر”.

حفلات باك تو باك

يختتم موسم الرياض بمجموعة من الحفلات الغنائية التي ستجمع أهم فناني الراب في العالم. “المنطقة 1 الرياض بوليفارد، ١٩-٢١ ديسمبر”.

مهرجان الألعاب

مهرجان الرياض للألعاب: معرض ضخم متخصص في الألعاب الترفيهية الأحدث في العالم ” واجهة الرياض”. تجربة نيرف: تجربة أكثر من رائعة في فعالية نيرف العالمية، حيث يجتمع محبو التحدي والمغامرة لخوض المنافسات. ” ونتر وندر لاند” وتستمر حتى ٢١ ديسمبر. معرض الليجو: يأتي تحت سقف واحد مع ملايين من قطع الليجو ونماذج ومنحوتات ضخمة، للصغار والكبار ويستمر حتى ٢١ ديسمبر. “ذا كلر رن” : سباق الألوان ومزجها، “1 الرياض بوليفارد، 26 أكتوبر”. سيرك دوسيليه العالمي: يقدم السيرك أبهر العروض البصرية الاستعراضية والتجارب الترفيهية مع فريق متخصص، يتكوَّن من 450 شخصاً من شتى أنحاء العالم. ” واجهة الرياض،حتى ١٥ ديسمبر”. “نايت جاردن”: تفتتح الحديقة الليلية أبوابها بعد غروب الشمس حيث الظلام مع الأضواء الشاعرية والرومانسية. “منطقة المربع، وتستمر حتى ١٥ ديسمبر. مهرجان الرعب: صمم هذا المعرض ليكون تجمعاً كبيراً لكل مَن يهوى الإثارة، حيث سيرتدي الجميع أزياء مخيفة إلى جانب مفاجآت أخرى. ” واجهة الرياض، ويستمر حتى ٢٩ أكتوبر.

المطاعم العالمية

مكان واحد يجمع أهم المطاعم العالمية على مستوى عالٍ من الفخامة والرفاهية، حيث ستكون تجربة فريدة من نوعها كما، وكأنك في شارع فيفث أفنيو في نيويورك، أحد أغلى الشوارع في العالم.” المربع” تيست أوف الرياض: رحلة تذوق تجمع أفضل المأكولات اللذيذة والمتنوعة. “منطقة ونتر وندر لاند، “. بازار أنا عربية: من كل أنحاء الوطن العربي يجتمع البائعون المتميزون لعرض بضاعتهم المتنوعة من الأزياء الشعبية والعباءات وجميع أنواع البهارات والروائح المنعشة والمشغولات اليدوية. ” الحي الدبلوماسي بالسفارات، ٦-١٠ نوفمبر”. ليالي المحروسة: حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج. ” الرياض بوليفارد، حتى١٧ ديسمبر. ليالي الدراعة: الرياض بوليفارد، حتى ١٧ ديسمبر. رياض فاشن شو: عروض أزياء على مستوى عالمي في قلب العاصمة الرياض. “منطقة المربع، 4–5 نوفمبر”.

الاكتشاف

سفاري: تم جمع أندر الحيوانات على الإطلاق من كل بلاد العالم، إلى جانب الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتميزة لكل عشاق المغامرات والاستكشافات ومحبي الحيوانات البرية. “المنطقة 11 سفاري، 1 نوفمبر -٣١ ديسمبر”. تجربة ناسا: أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، يعرض نماذج فضائية عالية الدقة ومجسمات لرواد الفضاء، يحتوي على مجموعة استثنائية من 300 قطعة تاريخية من ناسا. “المنطقة ٢-أ أرض المعارض، حتى 29 أكتوبر”.