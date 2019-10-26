مجلس إدارة جديد لجمعية الشيخوخة في جدة

جدة – ياسر بن يوسف

اعتمدت عمومية جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة بجدة ميزانية 2019 والموازنة التقديرية لعام 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد للفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الجمعية قد عقد اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي برئاسة رئيس مجلس الإدارة أحمد العبيكان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية سالم الزهراني.

وافتتح الاجتماع بكلمة رئيس الجمعية أحمد العبيكان، موضحاً أن العمل الخيري يزداد تنظيماً وخاصة أنه يضم نخبة من الخيّرين الذين أفنوا أعمارهم في دعم الأعمال الخيرية، والتي حظيت فيه الجمعيات الخيرية في كافة مناطق المملكة، بدعم لامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة مكة المكرمة، حفظهم الله، ممثلة في التنمية الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع وناقش ميزانية الجمعية للعام 2019م، والموازنة التقديرية لعام 2020م ثم عرض مندوب مركز التنمية الاجتماعية سالم الزهراني أسماء المرشحين لمجلس الإدارة، وإجراء الانتخاب والتصويت وأعلن أسماء أعضاء المجلس الجديد بعد التصويت برئاسة أحمد بن ناصر العبيكان وعبدالصمد محمد عبدالصمد نائباً للرئيس، ومحمد عبدالرحيم كلنتن أميناً للصندوق، وعضوية آخرين كما استعرض رئيس المجلس منجزات مجلس الإدارة السابق شاكراً لأعضائه ما قدموه من جهد وعطاء كبير ساهم في تطوير وتقدم الجمعية.