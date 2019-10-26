عصام الحضري: العالم العربي يشهد ثورة ونقلة في مجال الإعلام الرياضي

القاهرة : أمنية رشاد

قال الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن مشواره الكروي كان مليئا بالإثارة والتحديات، موضحا أن الإنسان الذي لا يملك تحدي وصعوبات يحاول اجتيازها لن يستطيع تحقيق النجاح.

وأضاف الحضري خلال مشاركته بمنتدي مسك للإعلام في جلسة تحت عنوان” الرياضة بين صراع الميدان وتغذية المنصات الإعلامية” ،انه حدث ثورة ونقلة في مجال الإعلام الرياضي حيث يوجد العديد من القنوات الرياضية المتخصصة بالتحليل للشأن الرياضي وهذا لم يكن موجودا في العشرين عاما الأخيرة ،وهو تطور رائع ساهم في رفع وعي جماهير الكرة مثلا في العالم العربي.

وأكد الحضري أن لاعبي الوطن العربي يحتاجون لما يعرف بالوكيل الرياضي الذي يتولى مسئولية انتقالهم للأندية الدولية، مشيرا إلي أن أحد عناصر نجاح اللاعب محمد صلاح هو وجود وكيل رياضي له ،وقال أنه لو كان لديه وكيل رياضي في صغره لكان من أبرز حراس المرمى على مستوى العالم.

وأكد حارس منتخب مصر السابق ، ان سفره لسويسرا ولعبه لصالح نادي سيون السويسري فرق في مسيرة حياته من حيث التدريبات والطموحات وتحقيق الأهداف.