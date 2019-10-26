شاهد| رادار داخل المركبة.. تطوير تقنيات 5G في السيارات!

مع شهرتها الواسعة في مجال صناعة الهاتف المحمول، كشفت هواوي عن خطوة جديدة في عالم السيارات بصناعة رادار.

عبر تطوير تقنيات جديدة سيتم الاستعانة بها في أنظمة السيارات ذاتية القيادة.

الإعلان جاء على هامش مؤتمر بكين المخصص لتقنيات السيارات ذاتية القيادة.

وقال مسؤولون في “هواوي”، بحسب “سبوتنيك”، “ستعتمد الشركة في تطوير الإلكترونيات التي تعمل شركتهم على تطويرها، على تقنيات 5G”.

التقنية تتضمن رادارات متطورة ستكون داخل السيارات، كما تعمل الشركة على تطوير رادار بالموجات الكهروصوتية، ورادارات ليزرية، ورادارات للموجات الميليمترية.

ستمكن هذه التقنيات المهندسين من توجيه السيارة بشكل مستقل تماما ودون الاستعانة بالعنصر البشري، بحسب وكالة “سبوتنك”.

وسيزيد الاعتماد على هذه التقنيات من سرعة نقل البيانات في تقنيات سيارات المستقبل، كما سيزيد من أمان أنظمة القيادة الذاتية فيها.