زيادة فرق دوري أبطال آسيا إلى 40 نادياً.. بدءاً من 2021

البلاد : متابعات

أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطويراً موسعاً في عدد من بطولات الأندية التي ينظمها خلال الموسم 2021 تزامناً مع إقرار بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة.

وأعلن في اجتماع اليوم للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لـكرة القدم، تطوير مسابقة دوري أبطال آسيا بإضافة ثمانية أندية جديدة ليكون العدد الإجمالي 40 نادياً وذلك عبر إضافة مجموعتين جديدتين واحدة في الغرب والأخرى في الشرق.

كما أقرت اللجنة رفع عدد المنتخبات المشاركات في كأس آسيا للسيدات من ثمانية إلى 12 منتخب في الوقت الذي تشهد فيه استضافة البطولة لنسخة 2022 تنافساً كبيراً بين تايبيه والهند وأوزبكستان.