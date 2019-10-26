توحيد الخدمات الطبية بأقسام النساء والولادة والأطفال

الرياض- سامية الغريبي

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إيقاف استقبال جميع حالات الأطفال والنساء والولادة في مستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج، وتحويلها إلى المستشفى التخصصي (مستشفى النساء والولادة والأطفال) بالمحافظة، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير الخدمات الصحية بمختلف محافظات المنطقة بما فيها محافظة الخرج، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 للإرتقاء بالخدمات الصحية، وأوضحت صحة الرياض،

أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتوحيد الخدمات الطبية بأقسام النساء والولادة والأطفال، وذلك بنقل خدماتها من مستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال التخصصي، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على تقديم أرقى أنواع الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

وأضافت بأنها تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة للمستويات المعيارية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين من خلال المسارين الوقائي والعلاجي معاً، تماشياً مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في إطار تنفيذ مبادرات رؤية 2030.

الجدير بالذكر أن المستشفى التخصصي تبلغ سعته السريرية (200) سرير ويحتوي على أقسام عدة منها قسم النساء والولادة، والأشعة، والطوارئ، وقسما الحضانة والتنويم، إضافة إلى العيادات الخارجية والأقسام الخدمية الأخرى. كما يضم نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين والفنيين وهيئة التمريض. وسيسهم هذا المستشفى في تخفيف العبء والضغط على مستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية .