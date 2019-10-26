ترامب ينتقد هواتف آيفون الحديثة: النسخ الأقدم أفضل بكثير

البلاد : وكالات

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، رسالة للرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عبر تويتر للتعبير عن عدم رضاه عن خاصية تتمتع بها بعض أجهزة آيفون .

وكتب ترامب في تغريدة: “إلى تيم إن زر الصفحة الرئيسية في الآيفون كان أفضل بكثير من السحب”.

والمعروف أن الإصدارات الحديثة من آيفون مثل “آيفون أكس” و”آيفون أكس آر” لا تتوفر فيها زر الصفحة الرئيسية

ويستطيع المستخدم عوضا عنه، التنقل بين التطبيقات من والقيام بمهام من خلال عملية السحب.

وقالت تقارير إن ترامب كان يستخدم أجهزة أندرويد وفي 2017 أصبح مستخدما لآيفون.