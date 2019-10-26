بركات الوقيان: الديجيتال ميديا سحبت البساط من الإعلام التقليدي

القاهرة _ أمنية رشاد

أكد الدكتور بركات الوقيان “الإعلامي الكويتي” أن الإعلام الالكتروني او ما يعرف ب”الديجيتال ميديا” سحب البساط من الاعلام التقليدي ،مشيرا الى ان الاعلام التقليدي لم يطور من نفسه وسيتلاشى تماما.

وأضاف الوقيان في تصريحات خاصة لـ”البلاد” على هامش مشاركته ب”منتدى مسك للإعلام ، ان الصحافة التقليدية لم تعد كسابقتها وطغت عليها منصات التواصل الاجتماعي “الاعلام الجديد” ،بدليل أن الكثير من الصحف الورقية اتجهت اليوم لعالم”الديجيتال ميديا” ولا يوجد جريدة ورقية إلا وتملك موقع الكتروني وتستخدم منصات التواصل والمالتي ميديا أيضا عبر الفيديوهات ،كما ان هناك الكثير من الصحف أغلقت أبوابها الورقية واتجهت لتكون موقع فقط

وتابع الإعلامي الكويتي :” إننا ننادي منذ عام 2011 ونقول بأن منصات التواصل الاجتماعي سيكون لها دور كبير جدا وستتقدم وتتحكم بشكل كبير في سلوكياتنا وحياتنا اليومية وبالفعل تحقق كل هذا وأصبح كل مواطن لا يستطيع الاستغناء عن الهاتف الذكي والذي يحوى العديد من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به وأصبحنا ندور في فلك منصات التواصل”.

واوضح الوقيان إننا اليوم أصبحنا نعمل عبر منصات التواصل ونبحث من خلالها عن المعلومة ويمكننا القيام بتجارتنا الخاصة بل وطلب الطعام عبرها ،لذلك فهي اصبحت ضرورة لا بديل عنها.