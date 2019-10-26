امرأة متوفاة تُنقذ 7 أشخاص بالمملكة

وأوضح الربيعة عبر حسابه في “تويتر” ، أنه تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما لمريضين، وزراعة كلى وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين، وزراعة القلب لمريض آخر، فيما زُرعت الكلى الثانية للمريض السابع.