المعرض الزراعي يستقطب أكثر من 17 ألف زائر

الرياض- عبدالمنعم عبدالله

استقطب “المعرض الزراعي السعودي 2019” أكثر من 17 ألف زائر، والذي أقيم بالتزامن مع “المعرض السعودي للاستزراع المائي”، و”المعرض السعودي لتغليف الغذاء”، و”المعرض السعودي للأغذية العضوية”، بتنظيم من شركة “معارض الرياض المحدودة” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

اتفاقيات تعاون

وعلى هامش أعمال المعرض التجاري الدولي الثالث للاستزراع المائي وقعت الجمعية السعودية للاستزراع المائي مذكرة تفاهم مع جمعية المطاعم والمقاهي “قوت”،تهدف إلى زيادة استهلاك المأكولات البحرية في المملكة.



من جانب آخر، وقع المركز الوطني للنخيل والتمور، اتفاقية تعاون مع جمعية المطاعم والمقاهي “قوت”، لفتح منافذ تسويقية جديدة واعتماد التمور الحاصلة على “علامة التمورالسعودية”، وهي علامة تجارية مسجلة يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج ونظام الإنتاج مطابق للمتطلبات الفنية والقياسية التي يحددها المركز وفق اشتراطات الأسواق العالمية. وبهدف إدراج التمور ومشتقاتها الحاصلة على “علامة التمور السعودية”، في جميع منافذ بيع الطرف الثاني دون رسوم، وقع المركز الوطني للنخيل والتمور عدداً من الاتفاقيات لدعم ذلك شملت كل من “أسواق لولو، وسبار، وكارفور، والسدحان”.

ودعم المعرض الابتكارات الزراعية المستدامة لرؤية 2030 في القطاع الزراعي وتطوير فرص نموه المستقبلي، بمشاركة أكثر من 380 جهة عارضة من 34 دولة و9 أجنحة دولية، وبرعاية ماسية من “مزارع فقيه للدواجن”، وغرفة الرياض (الشريك الداعم)، والجمعية السعودية للزراعة العضوية (الشريك الاستراتيجي لقطاع الإنتاج العضوي)، والجمعية السعودية للاستزراع المائي (الشريك الاستراتيجي لقطاع الثروة السمكية).

وعقدت على هامش المعرض جلسات نقاشية متخصصة، شارك فيها عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين من الجهات ذات العلاقة مع القطاع الزراعي