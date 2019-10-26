صحة و عافية متابعات

العصائر المصنعة إختيار سهل لكنه خطر يهدد صحة طفلك

فرناس حفظيaccess_time27 / صفر / 1441 هـ      26 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن العصير المعلب أو المصنع الذي يتناوله الأطفال قبل عامهم الأول لا يقدم لهم أى فائدة غذائية، كما أن الاطفال الأكبر سنا يجب أن يحدوا من تناوله وذلك لتقليل خطر زيادة الوزن وتسوس الأسنان.

كما نصحت الدراسة باستبدال العصير للأطفال بتناول الفواكه الطازجة، لأنها تحتوى على الألياف المشبعة التي تساعد على الهضم الصحي، فعلى سبيل المثال فالتفاحة والبرتقالة يمكن أن يتم اعتبارهم وجبة خفيفة مرضية بينما تناول العصير أسهل وأسرع في الاستهلاك من الفاكهة الحقيقية.

ويتسبب تناول الأطفال للعصائر طوال اليوم من قارورة أو يمتصونه من كأس الأطفال في أن تكسو أسنانهم بطبقة من السكريات المسببة للتسوس.

vernas hefzy

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