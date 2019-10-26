العصائر المصنعة إختيار سهل لكنه خطر يهدد صحة طفلك

كشفت دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن العصير المعلب أو المصنع الذي يتناوله الأطفال قبل عامهم الأول لا يقدم لهم أى فائدة غذائية، كما أن الاطفال الأكبر سنا يجب أن يحدوا من تناوله وذلك لتقليل خطر زيادة الوزن وتسوس الأسنان.
كما نصحت الدراسة باستبدال العصير للأطفال بتناول الفواكه الطازجة، لأنها تحتوى على الألياف المشبعة التي تساعد على الهضم الصحي، فعلى سبيل المثال فالتفاحة والبرتقالة يمكن أن يتم اعتبارهم وجبة خفيفة مرضية بينما تناول العصير أسهل وأسرع في الاستهلاك من الفاكهة الحقيقية.
ويتسبب تناول الأطفال للعصائر طوال اليوم من قارورة أو يمتصونه من كأس الأطفال في أن تكسو أسنانهم بطبقة من السكريات المسببة للتسوس.