الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يؤمّن المركز الرابع برباعية ضد بيرنلي

الممتازحقق تشيلسي فوزًا عريضًا على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب تورف مور الخاص ببيرنلي، وشهد على تألق لافت من جانب مهاجم تشيلسي، الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

تناوب على تسجيل الأهداف كل من بوليسيش “هاتريك” في الدقائق 21 – 45 – 56، بينما سجل الهدف الرابع البرازيلي ويليان بالدقيقة 58.

أصحاب الأرض تداركوا الموقف متأخرًا وسجلوا هدفين متتالين عبر جاي رودريجيز وداويت ماكنايل بالدقيقتين 86 و 89.

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ 12 في المركز الحادي عشر.

النادي اللندني رفقة مدربه الشاب وأسطورته السابقة، فرانك لامبارد، يسير بخطى ثابتة بعد انطلاقة موسم متواضعة للغاية.

إذ حقق تشيلسي الفوز في المباريات السبع الأخيرة له في جميع البطولات، بواقع 4 بالدوري، 1 بكأس الرابطة، ومباراتين بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد النادي الأزرق لخوض مواجهة ثمن نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء القادم أمام مانشستر يونايتد بملعب ستامفورد بريدج.

بينما يتصدر البلوز مجموعته في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزين متتالين ضد أياكس الهولندي وليل الفرنسي.

في مباراة اليوم ضد بيرنلي برز اسم كريستيان بوليسيتش بشكل كبير للغاية، إذ فرض نفسه نجمًا فوق العادة.

فبعد تسجيله للهاتريك غدا بوليسيتش (21 عامًا) أول لاعب أمريكي يدوّن على هدفًا بقميص تشيلسي في البريميرليج.

اللاعب كان قد انتقل من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي كصفقة تعويضية لرحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد.