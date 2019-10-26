الحزم يُلحق الأهلي بالنصر والاتحاد

البلاد : متابعات

حقق الحزم فوزاً على ضيفه الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما السبت لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع الحزم التقدم أولاً عن طريق براهيما تانديا في الدقيقة 50 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق عبدالباسط هندي الذي تابع كرة ارتدت من دفاع الحزم، ليسكنها الشباك في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 88 تمكن الحزم من التقدم مجدداً عن طريق البديل منصور حمزي الذي استغل اندفاع الأهلاويين، لينطلق بكرة مرتدة واجه فيها العويس ويرسلها في الشباك هدفاً ثانياً انتهى به اللقاء.