الرياضة

الحزم يُلحق الأهلي بالنصر والاتحاد

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1441 هـ      26 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

حقق الحزم فوزاً على ضيفه الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما السبت لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع الحزم التقدم أولاً عن طريق براهيما تانديا في الدقيقة 50 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق عبدالباسط هندي الذي تابع كرة ارتدت من دفاع الحزم، ليسكنها الشباك في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 88 تمكن الحزم من التقدم مجدداً عن طريق البديل منصور حمزي الذي استغل اندفاع الأهلاويين، لينطلق بكرة مرتدة واجه فيها العويس ويرسلها في الشباك هدفاً ثانياً انتهى به اللقاء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *