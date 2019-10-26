الحديقة الساحرة تستقبل الزوار

الرياض – غدير الطيار

تستقبل منطقة «zone28» في حي الملز وسط الرياض اليوم مرتاديها من المواطنين والمقيمين في الحديقة الساحرة التي تشهد عروضاً موسيقية وألعاباً تناسب الصغار والكبار. وتقدّم الحديقة فعالية «Magic Forest» على ألعاب تسلق الجدران وممارسة تجربة حبل الانزلاق، ومعارض ترفيهية مختلفة،

وتعرض أجمل الأفلام في السينما المفتوحة، إلى جانب تجربة تسوق محلية مميزة وتستمر الفعالية حتى الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل. يذكر أن عدد الزائرين لفعاليات موسم الرياض بلغ أكثر من 3 ملايين زائر فيما تم إصدار 15.000 فيزا سياحية في العشر أيام الأولى لانطلاقته.