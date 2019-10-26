اقتصاديون لـ(البلاد) : التحدي كبير لتطوير قطاع السكك الحديد

جدة- ياسر بن يوسف

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين لـ”البلاد”، أن وزير النقل الجديد صالح الجاسر، سيكون أمام تحديات كبيرة في الفترة المقبلة لتطوير خدمات السكك الحديد.



المحلل الاقتصادي وخبير التخطيط الاستراتيجي الدكتور عبدالله الفايز، قال: “أعتقد أن وزارة النقل لها دور كبير في حل ازدحامات المدن الكبرى مثل الرياض وجدة وغيرها من المدن، وذلك بإنشاء المزيد من خطوط السكك الحديد، لتفادي زحام الشاحنات في الطرق الدائرية والداخلية، وكذلك على الطرق السفرية السريعة”. وشدد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث على أهمية استحداث شبكات سكك حديد في الدمام والرياض وجدة، والربط بين هذه المدن لتخفيف الضغط على الطرق البرية، مطالباً بإنشاء خط سكة حديد من ميناء الدمام إلى الميناء الصحراوي بالرياض دون مرور بالأحساء، ما يوفر الوقت ويقصر المسافة.



وفي السياق ذاته، تقول المحللة منى النمرسي: “ركبت والعائلة قطار الحرمين في زيارة للمدينة المنورة قبل سبعة أشهر. ولفت نظري الزحام في الحجوزات والحديث عن ارتفاع أسعار التذاكر بعد التشغيل الرسمي، وهذا غير جيد بالتأكيد؛ لأننا ننتظر أن تكون الأسعار في متناول الجميع للتخفيف عليهم. ولا يضير إن كانت الأسعار متغيرة حسب مواسم الزيارة والحج والعمرة ارتفاعاً وانخفاضاً”.



فيما أشار حسن باجنيد إلى أن وزارة النقل تحتاج المزيد من الجهد لتطوير خدماتها في مجال السكك الحديد، وهي أمام تحد كبير ينتظر الجميع النجاح فيه.