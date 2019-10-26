إغلاق مواقع مخالفة لتجهيز وسلخ الأغنام في جدة

كما ضبطت الأمانة 16 رأس من الأغنام لعاملين يعمدون إلى الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة وذلك في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية مع غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وما تتعرض له الذبائح من الفساد السريع بسبب التعرض للملوثات الخارجية مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم .