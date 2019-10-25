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99 % من المخلفات الموجودة في البحار من البلاستيك

امنية رشادaccess_time26 / صفر / 1441 هـ      25 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت “مؤسسة ليجابيانتى الإيطالية” المعنية بحماية البيئة أن البلاستيك يمثل نسبة 99 في المئة من المخلفات الموجودة في البحر المتوسط.

وقدمت المؤسسة الإيطالية  هذه البيانات خلال تقديم شبكة المراقبة والإدارة الساحلية للتعامل مع النفايات البحرية في البحر المتوسط، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبى في إطار برنامج يهدف للتعامل مع النفايات في البحر والاستفادة من التوجه المشترك للتعامل في هذا المجال.

وتم جمع بيانات مؤسسة ليجابيانتى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين من مساحة 300 كيلومتر من البحر ووجدت أن اعلى نسبة نفايات توجد فى البحر التيرانى يليه البحر الادرياتيكى ثم البحر الأيونى.

omneia rashad

كتب بواسطة

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