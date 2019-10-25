دور الحضانة .. بين تكاليف الجودة وإهمال السيئة

جدة – ليلى باعطية

تكمن أهمية حضانات الأطفال في ارتباطها بمرحلة الطفولة المبكرة في وقت تزايدت فيه نسبة الأمهات العاملات واشتدت الحاجة إلى العناية بالأطفال وتوفير أجواء آمنة وجاذبة لهم وتعزيز نموهم وتربيتهم وتعلمهم في ظل غياب الوالدين.

وبحسب الدليل الإرشادي لوزارة التعليم فإن من شروط وضوابط الحضانات وتشغيلها أن تفتتح في مباني المرافق التعليمية في القطاع الحكومي وأن تكون الحاضنة سعودية بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، على أن يتم إلحاقها بدورات تدريبية تخصصية، وبالنسبة للحاضنات المستقلة والملحقة بالمرافق التعليمية والخاصة فتشرف عليها مشرفات رياض الأطفال إشرافاً فنياً وإدارياً.

ومن شروط مبنى أو مقر الحضانة أن يكون في الدور الأرضي ويحوي فناء وملاعب وتهوية جيدة وإضاءة مناسبة ويكون مستقلاً بمرافقه وبوابته.

وأكد الدليل على تطبيق البرنامج التربوي المعتمد الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال العقلية والاجتماعية والعاطفية والجسدية ويتناسب مع حاجاتهم وقدراتهم.

ارتفاع الأسعار

ويزداد الاقبال على حضانات الأطفال خلال العام الدراسي وتشهد أسعارها ارتفاعاً كبيراً ، خاصة مع تزايد أعداد العاملات اللاتي يجدن أنفسهن مضطرات لإلحاق ابنائهن بحضانات ، وأيضاً حرص كثير من الآباء والأمهات على ذلك لاستفادة أطفالهم مما تقدمه الحضانة لهم من التعلم والإعداد المبكر للتعليم ، لكن تظل الشكوى واضحة من ارتفاع الرسوم ومن تدني واهمال بعض تلك الدور ومنها ما هو غير مرخص.



(البلاد) زارت دور حضانات واستطلعت آراء عدد من الأمهات حول واقع خدمات وأسعار هذه الدور.

خديجة السلمي ، التي عاهدت نفسها على أن لا تلحق أبناءها بأية حضانة بعد أن رأت الإهمال والتهاون في التعامل مع الأطفال حين ألحقت طفليها بإحدى الحضانات وخُدعت بمعسول الكلام من قبل المسؤولة عنها قالت عن تجربتها:”ما شجعني على اختيار تلك الحضانة رخص أسعارها خاصة وأن لدي طفلين وليس بمقدوري تحمل مصاريفهما، ومن الطبيعي مع انخفاض الرسوم أن تكون الخدمات قليلة واتفهم ذلك لكني لم أكن أتوقع أن يصل ذلك إلى حد الإهمال وعدم الرعاية بل اللامبالاة تجاه الأطفال إلى جانب افتقاد النظافة فالذي حدث أنني توجهت ذات يوم إلى الحضانة قبل الموعد المعتاد للعودة بأبنائي إلى المنزل،

وكانت الصدمة عندما رأيت بعيني الأطفال الصغار يبكون، وملابسهم متسخة وروائحهم سيئة والمساعدات الأجنبيات مشغولات بجوالاتهن وصاحبة الحضانة غير موجودة، وما أن دخلت إلى غرفة الأطفال حدثت حالة ارتباك للمتواجدات لأني شاهدت الأهمال البشع”.

لا مجال لتعويض الغياب

وتعاني الموظفة بشائر عمر من استغلال الحضانات فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة، دون مراعاة ظروف وأوقات العمل والأيام التي يغيب فيها الأطفال عن الحضانة ورفض التعويض بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، حيث قالت: بعد سداد رسوم شهر كامل بمبلغ 1500 ريال، تعرضت لظروف قوية وغاب ابني بسببها عن الحضانة لمدة أسبوعين، وعندما طالبت بتعويضي بخصم أيام الغياب من رسوم الشهر التالي وُوجهت بالرفض القاطع والاصرار على الدفع كاملاً قبل بدء دوام الطفل لضمان السداد في حال حدوث أي ظرف للأم وابنها.

حضانة النادي

غادة عمر تسلم ابنها للحضانة التابعة للنادي الرياضي الذي ترتاده والتي تستقبل الأطفال من عمر شهرين إلى 11 عاماً، وعن مدى رضائها عن الخدمات قال:” لا بأس بها من ناحية النظافة والاهتمام لكن ما يؤرقها هو أنه لا توجد سوى حاضنتين أجنبيتين ومشرفتين في مقابل العدد الكبير للأطفال الذين قد يتجاوز أعدادهم 15 طفلاً في بعض الأحيان، لذلك تخشى ألا يستطعن استيعاب هذا العدد خاصة أن الطفل يحتاج إلى متابعة واهتمام بنظافته وطعامه وتحركاته أثناء اللعب”.

مشروع في شقة

وتحكي أم يامن تجربتها عندما دخلت حضانة أطفال في شقة بعمارة سكنية حيث فرشت صالة كبيرة لتضم الألعاب والطاولات والكراسي الملائمة للأطفال، لكنها لم تشعر بالراحة وانتابها الخوف من انشغال صاحبة الحضانة بالطبخ أو شؤون المنزل دون الأطفال الموجودين فيقع ضرر على ابنها.

ازعاج وازدحام

صورة أخرى من المعاناة ترويها بشائر الجهني احدى المتضررات من الحضانات المنزلية غير المرخصة، فقد عانت كثيراً هي وجاراتها من الازعاج سواءً من بكاء الأطفال أو صوت القنوات التلفزيونية التي لا تكاد تُغلق طيلة فترة استقبال الأطفال بالإضافة الى أبواق السيارات والزحام كما أصبح سكان العمارة والعمارات المجاورة يعانون في مواعيد استلام أولياء الأمور لأطفالهم.

مستوى عال ولكن

في مقابل تلك النماذج توجد روضات تخضع لمعايير عالمية ولشروط وزارة التعليم، حيث يتم توفير حاضنة لكل 4 أطفال، مع توفير أماكن للنوم والألعاب، ومشاهدة التلفاز مع وجود مشرفة لمتابعة أعمال الحاضنات والحرص على نظافة المكان بشكل دائم عن طريق التعامل مع شركة نظافة لضمان صحة الأطفال المرتادين للحضانة.