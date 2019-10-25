تربويون: تطوير لائحة التقويم ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم

جدة- ياسر بن يوسف

أشاد عدد من المشرفين التربويين والمعلمين وأولياء أمور طلاب بمدارس جدة بقرار تطوير المادة الخامسة من لائحة التقويم، التي اعتمدها وزير التعليم، مؤكدين أن ذلك سيسهم بشكل فعال في تحسين مستويات الطلاب والطالبات العلمية من خلال الاختبارات بالإضافة لتحديد مستوى الطالب والطالبة بدقة أكبر.

وجاءت التعديلات على اللائحة استجابة للتطلعات الوزارية لتحسين الناتج التعليمي والنهوض بمستوياته ومعالجة للمشكلات التربوية التي حدثت عند التطبيق.

وأوضح رئيس قسم الصفوف الأولية بتعليم جدة حسن بن يحيى الضامري أن القرار يسهم في رفع التحصيل الدراسي بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع مستوى الاهتمام والدافعية للتعلم لدى الطلاب وأولياء أمورهم والاتجاه نحو التحصيل الدراسي ومعالجة الفجوات بين الناتج التعليمي للطلبة ونتائج الاختبارات الدولية ولهذا جاءت اللائحة مركزة على مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات والتربية الوطنية والاجتماعية لأهمية هذه المواد لتعلم الطلاب في المراحل اللاحقة .

وبين رئيس شعبة الصفوف الأولية بمكتب تعليم شمال جدة رمزي بن هاشم الحارثي أن أهم الفروقات بين لائحة عام 1435هـ واللائحة الجديدة تتمثل في أن تقويم التحصيل الدراسي للطلاب من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي سوف يكون تقويماً مستمراً وختامياً وذلك من خلال إدراج اختبارات ختامية في نهاية كل فصل دراسي للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، بعكس اللائحة السابقة والتي كانت تعتمد على التقويم المستمر لجميع المواد وفق معايير معينة تعتمد على مستويات الأداء مع بقاء التقويم في الصف الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً، كما هو عليه الآن.

وأشاد مشرف الصفوف الأولية بمكتب التعليم بالصفا الدكتور بندر بن صالح العتيبي بتطوير اللائحة مبيناً أن اعتماد الاختبارات الختامية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي سيعمل على تنظيم وتوجيه وتقنين العملية التقويمية في المرحلة الابتدائية والذي سينعكس بدوره على الممارسات التدريسية والتعليمية في المرحلة ككل حيث واجه التقويم المستمر في الفترات السابقة سلبيات واسعة في المفهوم والتنفيذ، والتي أثرت على نواتج التعلم لدى الطلاب لذلك لزم أعادة النظر بشكل أساسي في نظام التقويم.

وأشار المشرف التربوي بتعليم جدة معجب العدواني إلى أن القرار يأتي مواكباً لتطلعات وزارة التعليم بتحسين نواتج التعلم وتحقيق الرضا بين أوساط المجتمع التعليمي ولما فيه من إتاحة تنوع أدوات التقويم وكذلك إتاحة فرص أداء اختبارات الدور الثاني لأصحاب الأعذار والغائبين من الطلاب والطالبات.

فيما اعتبر المعلم ماجد البقمي التعديل خطوة إيجابية للارتقاء بالتعليم كما أنه يتيح بشكل أوضح تمييز الطالب المتفوق عن غيره بالإضافة لإسهامه في تعويد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية على أجواء الاختبارات قبل انتقالهم للمرحلتين المتوسطة والثانوية.