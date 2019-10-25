اختتام ورشة عمل تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة

الرياض – البلاد

اختتمت في الرياض أمس، ورشة عمل “تعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية” التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بنادي ضباط قوى الأمن خلال الفترة من 21 إلى 25 صفر 1441هـ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) تحت إشراف اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في المملكة.

واستعرض المشاركون في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الأدوات التي تم تطويرها بهدف تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية واسترداد الأصول، وشددوا على أهميتها في مساعدة الممارسين على بناء القدرات والمهارات في معالجة قضايا التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

مما يذكر أن ورشة العمل تعد الثانية التي تعقد بهذا الخصوص بعد ورشة العمل التدريبية الأولى التي عقدت في عام 2014م، وشارك فيها نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين.