أغرب واقعة طرد رياضي في العالم.. فريق الصين “بيغش”

في أغرب واقعة طرد رياضي في العالم، أبلغت 6 دول عن حالة من الغش في بطولة دولية، ما نتج عنه تفوق لاعبي الصين في منافسات الألعاب العسكرية المقامة على أرضهم.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، حصل الفريق النسائي للصين على المرتبة الأولى إلى جانب المركزين الثاني والرابع برياضة التزلج عن فئة المسافة المتوسطة، أما فريق الرجال فحل في المرتبة الثانية.

الصين بتلك الميداليات تتصدر حتى الآن قائمة المتوجين، من خلال حصيلة ميداليات تصل إلى ضعف ما أحرزه أقرب منافس، وهو روسيا، وتشمل الرياضات “السباحة والتزلج والقفز بالمظلة والمصارعة”.

ووفق موقع سكاي نيوز، فقد تقدمت 6 دول بينها فرنسا شكوى، وبعدها تبين أن الرياضيين الصينيين حصلوا على مساعدة من الجمهور.

وقالت الدول إن الجماهير وضعت علامات خاصة على مسارات التزلج، حتى يقطعوا المسافة بشكل أسهل.

وتوصل مسؤولو الاتحاد الدولي للتزلج إلى أن الفريق الصيني تورط فعلا في الغش.

ولذلك صدر قرار بأغرب طرد رياضي من المنافسة وحرمانه من المشاركة في سباق الرياضة نفسها للمسافة الطويلة.

ويشارك 9 آلاف رياضي من 109 بلدان، في الألعاب الرياضية العسكرية التي تقام في إقليم هوباي، وسط الصين.