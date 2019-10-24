مقتل قيادي حوثي.. وتصدي للمليشيات في الضالع

الحديدة – وكالات

فيما أكدت الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، أن أطراف الصراع في اليمن أقاموا نقاطا مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحُديدة الساحلية في أحدث خطوة ضمن جهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة بالمدينة، كشفت مصادر، وفقاً لـ”العربية”، عن مقتل القيادي الحوثي حمزة الشعباني، قائد عمليات لواء الصماد 2، مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة.

ولفت المتحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة، إلى أن قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش. وتم صد الهجوم وتوجيه ضربة قاسية لهم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات بينهم عناصر قيادية، فيما لاذ بقية العناصر الحوثية بالفرار مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة وأجهزة الاتصالات.

واندلعت اشتباكات متقطعة في جبهة “تورصة الأزارق” جنوب غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن، بين وحدات من القوات الجنوبية المشتركة ومجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، حسب مصادر عسكرية، قالت إن القوات الجنوبية المشتركة صدت هجوماً حوثياً على موقع الفراشة، حاولت خلاله ميليشيات الحوثي الإيرانية الاستيلاء عليه، وسط تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة لإرباك القوات. ونوهت المصادر إلى أن القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم، بعد أن استدرجتهم إلى مناطق يسهل فيها استهدافهم،

وهو ما أدى إلى مقتل وجرح معظم المهاجمين، بينما فرّ من تبقى من ميليشيات الحوثي إلى مواقعهم السابقة، وقصفت القوات الجنوبية مواقع للميليشيات. وكانت أطراف أطراف الصراع في اليمن، توصلت لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحُديدة في ديسمبر كانون الأول في السويد كإجراء لبناء الثقة بهدف تمهيد الطريق لإجراء محادثات أشمل لإنهاء الحرب.

وخفّض الوقف المؤقت لإطلاق النار العنف لكنه لم يوقفه وتعثر انسحاب القوات لشهور قبل أن تنسحب قوات الحوثيين المدعومة من إيران من ثلاثة موانئ مطلة على البحر الأحمر في مايو أيار بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق. وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة أبهيجيت جوها، رحّب بإقامة نقاط المراقبة الأربع التي تهدف إلى تسهيل خفض مباشر للتصعيد بين طرفي الحرب. وأضاف البيان “أبرم الطرفان اتفاقيات مكتوبة في المواقع الأربعة كلها ونشروا ضباط اتصال في كل نقطة مراقبة”، فيما دعا جوها كافة الأطراف للحد من التصريحات والعمل لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في الحُديدة.