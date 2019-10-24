قطر تمول “حركة الشباب” لضرب استقرار الصومال

مقديشو – وكالات

لم يتوقف التمويل القطري للجماعات الإرهابية في مختلف البلدان، من بينها الصومال، وفقاً لما كشفه مسؤول استخباراتي صومالي سابق، مفصحاً عن معلومات جديدة حول حركة الشباب الإرهابية وعلاقتها بقطر، ودور الأخيرة في تمويلها، وكيفية قيام الحركة بتدبير بعض أموالها أيضاً، من خلال جمع الضرائب والإتاوات.

وأكد نائب رئيس الاستخبارات الصومالية السابق عبد الله عبد الله، أن الحركة مرتبطة بتنظيم القاعدة الدولي، وهي الممثل له في شرق إفريقيا، وتأسست في العام 2004، مضيفاً أنها “تنظيم متطرف لا يؤمن بالدولة والحدود الجغرافية بين الدول، ويتكون من عدة جنسيات معظمها من أصول صومالية، كما أن كل قياداتها العليا من الصوماليين، غير أن هناك قيادات ميدانية من جنسيات شرق إفريقيا، مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، وتعمل حاليا في الصومال وكينيا وإثيوبيا. ولفت عبدالله،

وفقاً لـ”العربية”، إلى أن تمويل الحركة داخلي حيث تسيطر مباشرة على مناطق كبيرة من جنوب ووسط الصومال، وتفرض إتاوات على التجار وتجمع الضرائب والزكاة، مؤكداً أن “ما تجمعه الحركة من هذه المنابع سنوياً يقدر بأكثر من 100 مليون دولار”، وأضاف “في العامين الماضيين تضاعف دخل الحركة كثيراً، وهناك معلومات مؤكدة توافرت على أنها حصلت على ملايين الدولارات من عائدات ميناء مقديشو والمشاريع القطرية في مقديشو مقابل وقف عملياتها ضد هذه المشاريع وعدم ممارسة أي أعمال إرهابية ضدها”.

وأشار نائب رئيس الاستخبارات الصومالية السابق، إلى أن “أحمد ديري، المعروف بأبو عبيدة، الذي يدير الحركة حالياً، ومعه نائبه الأول أبوبكر علي آدم، يرتبطان مباشرة بسفير قطر في مقديشيو حسن بن حمزة، وعلى تواصل تام معه، كما أن النائب الثاني لرئيس الحركة مهدي محمد ورسمي، المعروف بمهدي كرتاي، مرتبط بدوره مباشرة مع السفير القطري ومدير جهاز الاستخبارات الصومالي الحالي ورجل قطر فهد ياسين”.

وقال عبد الله إن قطر تمول الحركة من خلال فهد ياسين، رئيس جهاز الاستخبارات، الذي ينقل، بحسب تعبيره، الأموال القطرية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها حركة الشباب، ويقوم بالتنسيق التام معها، مبينا أنه جمع معلومات عن دور قطر بتمويل حركة الشباب الإرهابية ودور فهد ياسين، رئيس جهاز المخابرات الحالي، بالوساطة بين الدوحة والتنظيمات الإرهابية، ولهذا السبب تم اقتحام مكتبه وتدمير الوثائق والمستندات التي كانت بحوزته، لأنها تفضح تورط دولة قطر ودعمها للإرهاب وتمويلها لحركة الشباب والتنظيمات الأخرى في المنطقة.