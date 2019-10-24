“فيفا” يجبر صلاح على الغياب عن كأس العالم للأندية!

قالت تقارير إعلامية إن مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ، يواجه الغياب عن منافسات كأس العالم للأندية الموسم القادم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أقرّ مواعيد جديدة لكأس العالم للأندية في بيان رسمي اليوم الخميس.

وبحسب ما نشره “فيفا” فإن البطولة ستقام كل أربعة أعوام، النسخة الأولى ستنطلق الموسم القادم في الصين بمشاركة 24 فريقًا.

وستقام البطولة بنظامها الجديد لأول مرة في الفترة من 17 يونيو عام 2021 إلى 4 يوليو من نفس العام.

وهو التاريخ الموافق لإقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي من المفترض أن تستضيفها دولة الكاميرون.

الأمر الذي يهدد مشاركة نجوم ليفربول الأفارقة في البطولة، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كايتا.

مما قد يجعل الريدز يشارك في كأس العالم للأندية من دون أبرز نجومه يتصدرهم صلاح الذي أنهى الموسمين الأخيرين هدّافًا للدوري الإنجليزية الممتاز.

وتنص قواعد البطولة في نظامها الجديد على مشاركة 24 فريقًا، لقارة أوروبا نصيب الأسد بواقع 8 فرق.

بينما يتأهل 6 فرق من أمريكا الجنوبية، 3 من الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى”، إضافة إلى 3 مقاعد عن قارة إفريقيا و3 لآسيا.