سوريا : قصف جوي واشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية وحماة

لندن : واس

شنت طائرات روسية مقاتلة صباح اليوم غارات جوية مكثفة على مناطق ترملا وركايا وكفرسنجة بريف إدلب الجنوب ومحور كبانة بريف اللاذقية ، والسرمانية بريف حماة الغربي.

كما وقعت في الأثناء اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميلشيات الموالية له من جهة والفصائل المعارضة من جهة أخرى على محاور كبانة-السرمانية عند التقاء الحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وحماة، وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وقصفت قوات النظام بعشرات القذائف منطقة جبل شحشبو، مستهدفةً كلًّا من بعربو وأم الصير وسطوح الدير بريف إدلب الجنوبي.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم، أن منطقة “خفض التصعيد” شهدت هدوءًا حذرًا بعد منتصف ليل الأربعاء–الخميس، سَرْعان ما تلاشى مع ساعات الصباح الأولى بعد استئناف الطائرات الروسية عمليات القصف عبر عدة محاور.