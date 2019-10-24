انطلاق “طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية” فبراير المقبل

الرياض- البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات الأستاذ صباح بن عبدالله الكريديس.

وقدم الكريديس لسموه خلال اللقاء ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من سباق “طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية”، الذي سيقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات “uci”، في فبراير المقبل بالرياض، بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين، إضافة إلى عرض ملفين لبطولتين أخريين هي سباق حائل الصحراوي، الذي سيقام بالتزامن مع موسم حائل، وكذلك سباق السودة للمنحدرات.

وفي ختام اللقاء قدم الأستاذ صباح الكريديس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته وحرصه الدائم بعمل الاتحادات والأندية الرياضية ودعمه لها بشكل مستمر لإستضافة أكبر البطولات الدولية.

حضر اللقاء، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات الأستاذ سلمان السيد، والمدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ مهند العمودي.