النائب العام يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في سيؤول

سيؤول : واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظيره الكوري الجنوبي “يون سوك يول” في مقر النيابة العليا في سيؤول .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلية في مجال الجوانب النيابية والعدلية، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب في ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية وكوريا الجنوبية.

واستعرض خلال اللقاء الذي حضره مساعد المدعي العام و عدد من القيادات في النيابة العامة الكورية الجنوبية العلاقات بين البلدين فيما يخص الجوانب النيابية و العدلية، وبحثا مدى التقدم والتطور الذي تحقق لهذه العلاقة منذ الزيارة التي قام بها المدعي العام الكوري للمملكة في عام 2009.

وأكد معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بعد الاجتماع على البعد التاريخي للعلاقة السعودية الكورية، منوهًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة.

وأشار معاليه إلى أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقًا مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في كافة الجوانب ومن بينها النيابية والعدلية.

و تقدم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ببالغ شكره للمدعي العام الكوري على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.