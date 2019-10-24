الكويت تكرم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي لدول الخليج

الرياض – غدير الطيار

برعاية الدكتور حامد بن محمد العازمي وزيــــر التربية ووزير التعـليم العـالي بدولة الكويت احتفت الوزارة ومكتب التربية العربي لدول الخليج أمس بالفائزين بجائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثانية عشرة.

وسلم وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الجوائز وشهادات التفوق كما ألقى كلمة الوزير بهذه المناسبة.

وأكد الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في كلمته أن الجائزة تمثل أجمل صور الشراكة بين جهة حكومية هي مكتب التربية العربي لدول الخليج، وهي شركة رائدة في الجودة والإنجاز ودعم الكفاءات الوطنية، وبخاصة في مجال التعليم



وتضمن حفل التكريم كلمة وفاء للمكرمين السابقين بجائزة التفوق الدراسي من طلبة الكويت في دورتي 2006 و2008 ، وكذلك كلمة المتفوقين في الدورة الحالية للجائزة 2019 كما تضمن فقرات فنية قدمتها وزارة التربية.

وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين وبالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات، وتسعى إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان كما تجسّدالجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.