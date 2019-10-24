الإقتصاد

أسعار الذهب تهبط مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن بريكست

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1441 هـ      24 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تراجع الذهب اليوم مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديدا، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1488.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1491.30 دولار للأوقية.

صحيفة البلاد

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