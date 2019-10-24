أسعار الذهب تهبط مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن بريكست

الإقتصادأسعار الذهب تهبط مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن بريكست صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1441 هـ 24 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : متابعات تراجع الذهب اليوم مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديدا، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1488.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1491.30 دولار للأوقية. مرتبط