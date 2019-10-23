95 % من أغذية الأطفال المصنعة تحوي سموماً

كشفت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من أغذية الأطفال تحتوي على معادن ثقيلة وسامة، وكان ذلك وفقا لاختبار شمل 168 نوعامن الأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون أن 95% من أغذية الأطفال المختبرة، تحتوي على معدن واحد أو أكثر، إذا يحتوي 94% من الطعام على الرصاص، و 75% على الكاديوم، و 73% على الزرنيخ و32% من الغذاء المختبر يحتوي على الزئبق.
وتعد الأطعمة التي تشكل خطرا كبيرا على الأطفال لتعرضها للمعادن الثقيلة الأغذية التي تعتمد على الأرز والجزر والبطاطا وعصائر الفاكهة، ولقد اختبر فريق البحث في هذه الدراسة 168 نوعاً من الأطعمة فأظهرت النتائج أن واحداً من كل 4 أغذية للأطفال، احتوى على المعادن الأربعة.