محاصرة مفسري الأحلام

الرياض ـ البلاد

لن يتمكن مفسرو الآحلام من الآن فصاعدا الترويج لأنفسهم في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن كشفت إمارة منطقة الرياض إنها رصدت استغلالَ بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية لأنفسهم.

وأضافت أنها رصدت كذلك – من خلال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي – اتخاذ مدعي تفسير الرؤى لمواقع التواصل وسيلة تجارية؛ حيث يطلبون مبالغ مالية لقاء تعبير الرؤى والأحلام، أو يطلبون “إعادة تغريد” بعض ما يكتبونه لزيادة أعداد متابعيهم.

وأفادت الإمارة – في تصريح للمتحدث الرسمي لها – بأن حال بعضهم مجهولة وعليهم مخالفات شرعية ونظامية؛ وعليه صدرت توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر برصد هذه الحالات والرفع عنها وتطبيق الأنظمة بحقّ المخالفين.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بمثابة ” كعكة ” لمفسري الأحلام ومسوقي الأدوية العشبية وغيرهم من الذين يعملون بعشوائية مفرطة ما استدعى الأمر لضبط عمل هذه الفئة.