فندق 5 نجوم .. للدجاج

لندن ـ وكالات

في العالم هناك فنادق للكلاب ” المدللة ” ولكن ثمة قرية إنجليزية ابتدعت فندقا للدجاج ، فقد أقامت قرية في مقاطعة كنت جنوب شرقي انجلترا، فندقاً للدجاج لمساعدة سكان القرية الذين يرغبون في قضاء العطلات على العناية بطيورهم أثناء غيابهم أو انشغالهم.

وتحرص المالكة على أن تتلقى الدجاجات معاملة مميزة، فهي تستيقظ باكراً لتتفقد الدجاج، وتقدم لهم خضروات طازجة، وتدخلها أقفاصاً سعتها ثلاثة أمتار بالليل، لضمان سلامتها ولتسمح لها بالجري داخل القفص في عمل وصفته بانه مجرد بادرة حب لهذه الكائنات الأليفة.