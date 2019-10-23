صحة و عافية

طريقة عمل المنتو الحجازي

نيفين عباسaccess_time24 / صفر / 1441 هـ      23 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم من المطبخ الحجازى الأصيل طريقة عمل المنتو الحجازى

المقادير اللازمة لعمل المنتو الحجازى

3 كوب من الطحين
نص كيلو من اللحم المفروم خشن
4 حبات من البصل المفروم
ماء للعجن
نص ملعقة من الكمون
نص ملعقه من الفلفل الإسود
ملح

طريقة عمل المنتو الحجازى

يقلب قليل من الملح مع الطحين

يضاف الماء بالتدريج للطحين ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة

يقلب اللحم مع البصل والملح والفلفل والكمون جيداً

يفرد العجين على سطح مرشوش بالطحين

تقطع دوائر متوسطة الحجم

تحشى كل حبة بالقليل من اللحم وتغلق جيداً

نحضر قدر المنتو ونضع به ماء وملح وبهارات

يدهن القدر بالزيت حتى لا تلتصق حبات المنتو

ترص حبات المنتو بالقدر وتدهن بالزيت

ترفع على النار حتى تمام النضج

ثم تقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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