صحيفة إسبانية تُبرز تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال ينهي المهمة ويتأهل إلى المشهد الختامي في دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا رُغم خسارته في إياب نصف النهائي أمام السد القطري بأربعة أهداف لإثنين.

واستفاد الفريق السعودي من فوزه ذهابًا في الدوحة بأربعة أهداف لهدف واحد، وتأهل بمجموع المباراتين 6-5.

المباراة أقيمت بملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وشهدت افتتاح التسجيل من طرف أصحاب الأرض بالدقيقة 13 عبر سالم الدوسري.

بيد أن السد انتفض وسجل ثلاثة أهداف متتالية في ظرف ثلاث دقائق، فدوّن أكرم عفيف على التعادل في الدقيقة 17.

قبل أن يتبعه الكوري الجنوبي نام تاي هي في الدقيقة 19، ثم حسن الهيدوس بالهدف الثالث بالدقيقة العشرين.

📸 هكذا أحرز الأسد الفرنسي @BafGomis هدفه في مرمى السد #الهلال 💙🦁 pic.twitter.com/KgCegoNJg2 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 22, 2019

بافيمتي جوميز قلّص الفارق للهلال عند الدقيقة 23، واستمرت النتيجة على هذا الحال حتى أضاف خورخي بوعلام الهدف الرابع للسد في الوقت المُبدد. هدف لم يسعف القطريين في العودة بالنتيجة.

وألقت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضو على تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عددها الصادر صبيحة اليوم الأربعاء.

الصحيفة الموالية لبرشلونة قالت إن تشافي عانى في بشكل كبير في المباراة، لكنه قدم أداءً أنسى الجماهير نتيجة مباراة الذهاب.

وأشارت الصحيفة إلى التصدى البطولي الذي أنقذ من خلاله الحارس، المعيوف، الهلال من تلقى هدفًا كاد يطيح به خارج المسابقة.

بينما وصفت ما حدث في المباراة بالجملة التالية.. “لقد سبح تشافي مع السد بشكل جيد، لكنه مات على الشاطئ”.

من جهته سيدخل الهلال المباراة النهائية الثالثة له في دوري أبطال آسيا خلال آخر ست سنوات.

إذ سبق وتأهل إلى المشهد الختامي في المسابقة القارية ممثلًا عن غرب القارة عامي 2014 و 2017 لكنه خسر في كليهما.

النادي الأرزق سينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي عن القسم الغربي، بين فريقي أوراو ريدز الياباني وجوانزهو الصيني.