زواج حفيد “نابليون بونابرت” من حفيدة إمبراطور فرنسي

جمعت مراسم زواج كل من البيت الإمبراطوري السابق في فرنسا، وبيت هابسبورج النمساوي مرة أخرى في حفل زواج حفيد نابليون بونابرت جون كريستوف نابليون بونابرت، وابنة شقيقة زوجة الإمبراطور الفرنسي “كارل الأول” أولمبيا فون أوند.
ويعمل الزوج كريستوف نابليون بونابرت مديرا لشركة إدارة أسهم تتخذ من لندن مقرا لها، ويعد أحد أحفاد شقيق نابليون بونابرت الأول إمبراطور فرنسا.
وتزوج كريستوف من الكونتيسة أولمبيا البالغة من العمر 31 سنة، حفيدة كارل الأول في حفل زفاف ضخم.
وتربط الزوجان الجديدان صلة قرابة بعيدة، حيث تعد الكونتيسة أولمبيا ابنة شقيقة زوجة نابليون الإمبراطورة ماري لويز النمساوية.
لكن الزوجين صرحا من قبل بأن ارتباطهما قائم على الحب، ولا يهدف إلى تحقيق أى أهداف سياسية.
وقال كريستوف: “إنها قصة حب وليست إشارة إلى التاريخ، فعندما قابلت أولمبيا قتنت بعينيها لا بشجرة عائلتها، ثم جاءت بعد ذلك المصادفة التاريخية.