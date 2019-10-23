بالصور.. أكثر الأفلام التي دمرت أكبر عدد سيارات حقيقية

نرمين عباس
تعتبر أفلام الأكشن الأمريكية من أكثر الأفلام التي تقوم بتكسير وتدمير عدد كبير من السيارات بجميع موديلاتها
نستعرض لكم أكثر أفلام دمرت عدداً من السيارات المختلفة في تاريخ السينما العالمية، بحسب ما جاء في موقع striveme
Bullitt 1968 – أكثر من 80 سيارة مدمرة
Gone in 60 Seconds 1974 – أكثر من 93 سيارة مدمرة
Blues Brothers 1980 – أكثر من 194 سيارة مدمرة
Blues Brothers 2000 – أكثر من 105 سيارات مدمرة
G.I. Joe 2009 – أكثر من 112 سيارة مدمرة
A Good Day to Die Hard 2013 – أكثر من 132 سيارة مدمرة
The Junkman 1982 – أكثر من 150 سيارة مدمرة
Fast & Furious 5 – أكثر من 250 سيارة مدمرة
Matrix Reloaded 2003 – أكثر من 300 سيارة مدمرة
Transformers 3 2011 – أكثر من 532 سيارة مدمرة