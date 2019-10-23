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بالصور.. أكثر الأفلام التي دمرت أكبر عدد سيارات حقيقية

نرمين عباسaccess_time24 / صفر / 1441 هـ      23 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

تعتبر أفلام الأكشن الأمريكية من أكثر الأفلام التي تقوم بتكسير وتدمير عدد كبير من السيارات بجميع موديلاتها

نستعرض لكم أكثر أفلام دمرت عدداً من السيارات المختلفة في تاريخ السينما العالمية، بحسب ما جاء في موقع striveme

Bullitt 1968 – أكثر من 80 سيارة مدمرة

Gone in 60 Seconds 1974 – أكثر من 93 سيارة مدمرة

Blues Brothers 1980 – أكثر من 194 سيارة مدمرة

Blues Brothers 2000 – أكثر من 105 سيارات مدمرة

G.I. Joe 2009 – أكثر من 112 سيارة مدمرة

A Good Day to Die Hard 2013 – أكثر من 132 سيارة مدمرة

The Junkman 1982 – أكثر من 150 سيارة مدمرة

Fast & Furious 5 – أكثر من 250 سيارة مدمرة

Matrix Reloaded 2003 – أكثر من 300 سيارة مدمرة

Transformers 3 2011 – أكثر من 532 سيارة مدمرة

نرمين عباس

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