المخلفات البلاستيكية تقتل 19 سلحفاة في كوريا الجنوبية

واقعة انتهاك جديدة في كوريا الجنوبية ضد المخلوقات البحرية، من قبل أصحاب المخلفات البلاستيكية ، بحسب سكاي نيوز.

تلك الواقعة ثبتت بعد العثور على مخلفات بحرية في 19 سلحفاة بحرية نافقة وجدت على الشاطئ مؤخرا في كوريا الجنوبية.

وشدد أحد نواب البرلمان الكوري على أن السلاحف النافقة، تناولت ما يقرب من 300 قطعة من المخلفات البلاستيكية.

وأكد أن ما حدث يثير المخاوف بشأن تلوث البلاستيك المتزايد في المحيط.

وأضاف النائب جيونج وون – شون نقلا عن معلومات من المعهد الوطني للبيئة والبحرية الوطنية، أنه عثر على 294 قطعة من مخلفات المحيط في 19 سلحفاة بحرية من ثلاثة أنواع.

وكشف النائب، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن أنواع الألياف من النفايات مثل الشباك والحبال تشكل غالبية الحطام التي عثر عليها داخل السلاحف، تليها الأكياس البلاستيكية وغير من المنتجات البلاستيكية ثم نفايات البوليسترين.