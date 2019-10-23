القصاص من جانٍ قتل مواطنًا بالرصاص في حفر الباطن

حفر الباطن : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) في محافظة حفر الباطن حكم القتل قصاصاً بـ/ جراح بن شاوي بن عشبان الظفيري – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / محمد بن حمد بن سويلم الشمري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأيد الحكم من مرجعه, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.