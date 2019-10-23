“الغذاء والدواء” تحذّر من “مسك الغابات للطهارة”

الرياض ــ البلاد

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج غسول “مسك الغابات للطهارة”، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت “الهيئة” أنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك. ويحمل المنتج اسم “مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk”، مُصنع في المملكة العربية السعودية برقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03 من إنتاج مصنع عبد الصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل.

من ناحية اخرى أوضحت الهيئة أنها وافقت على منح منتجي الدواجن يومين إضافيين لمدة صلاحية منتج الدجاج المبرد، لحين تحديث اللائحة الفنية السعودية الخاصة بذلك. وأضافت أن شركات إنتاج وتوزيع الدواجن عليها أن تتحمل المسؤولة كاملة تجاه احتفاظ المنتجات الغذائية بصفاتها الغذائية الأساسية، تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، بما يضمن سلامة ومأمونية منتجاتهم طوال فترة الصلاحية.