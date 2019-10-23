الصمعاني: مبادئ العدالة لا تعني الجمود وإهمال التقدم الرقمي

الرياض ـ مراكش ــ البلاد

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، تولي مرفق العدالة اهتماماً بالغاً في الجوانب كافة، وأضاف وزير العدل، أن مبادئ العدالة الثابتة لا تعني بحال من الأحوال؛ الجمود أو التراخي عن تحديث إجراءات التقاضي، والاستثمار في الوسائل التقنية الحديثة؛

فما يشهده العالم من تطور نوعي سريع في جُل مجالات الحياة؛ يجعل المهمة صعبة على المؤسسات القضائية لكي تواكب هذا التطور، الأمر الذي يتطلب أيضاً ضرورة مراجعة القوانين الإجرائية والعمل على تمكينها من التكيف مع مستجدات العصر؛ بما يحقق السرعة والكفاءة في إجراءات التقاضي ودون المساس بالضمانات والمبادئ؛ وذلك دون شك من أسمى صور العدالة، وفي سبيل ذلك طبّقت المملكة عدداً من الإجراءات، منها: توسيع نطاق السندات التنفيذية، وتعزيز دور توثيق العقود والأقارير باعتبارها وسائل وقائية؛ وتفعيل دور قضاء التنفيذ ورقمنة إجراءاته؛ لضمان سرعة التنفيذ.