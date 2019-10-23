الدولية

الجيش اليمني يحقق تقدمًا كبيرًا في معقل الحوثيين بصعدة

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1441 هـ      23 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عدن : واس

حقق الجيش اليمني ، مسندًا بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية اليوم، تقدمات واسعة في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة معقل الانقلابيين الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد لواء حرب1 العميد محمد الغنيمي، قوله: إن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات إستراتيجية بقطع خط الإمداد الواصل بين مفرق قرى “عار” و “النقعة” ودكت تحصينات الميليشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار “الغنيمي” إلى أن مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة، تلا ذلك تقدم للجيش تحت غطاء قصف مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية لمواقع الانقلابيين.

صحيفة البلاد

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