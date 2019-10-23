الاتحاد الإسباني يحدد موعدًا جديدًا لـ “الكلاسيكو” ورابطة الدوري ترفضه

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد 18 من ديسمبر القادم موعدًا جديدًا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

كان من المفترض أن تقام المباراة في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، لكنها تأجلت لاشتعال الأوضاع في إقليم كاتالونيا.

إذ اندلعت مظاهرات عنيفة من قبل المحتجين بالإقليم إثر قرار المحكمة الإسبانية العليا بسجن تسعة قيادات سياسية بارزة شاركوا في الدعوات للاستقلال عن التاج الملكي الإسباني عام 2017.

وجاء قرار الاتحاد الإسباني بإقامة المباراة في ملعب كامب نو يوم 18 من ديسمبر، بعد جلسات ومناقشات عديدة.

إذ تقدم الناديان إضافة إلى رابطة الدوري الإسباني باقتراحات لحل المعضلة، بيد أن القرار الأخير صدر من جانب الاتحاد المحلي للعبة.

ولم يلق القرار استحسان رابطة الدوري برئاسة خافيير تيباس، الذي يرى أن الميعاد سيتعارض مع مباريات كأس العالم للأندية وكأس الملك.

وبحسب ما نشرته التقارير فإن تيباس سيتقدم بإجراءات قانونية لمحاولة إثناء الاتحاد الإسباني عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو.

تشهد الفترة الأخيرة صراعًا بين رئيس الرابطة تيباس ونظيره في الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس.

أصدرت الرابطة بيانًا رسميًا أعلنت من خلاله عن رفضها للميعاد الجديد..

لا تتفق رابطة الدوري مع لجنة المسابقات بخصوص يوم 18 ديسمبر، سنقيّم الموقف لإمكانية اتخاذ إجراء قانوني“.