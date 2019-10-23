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اكتشاف عينة من “اللص الطائر”

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1441 هـ      23 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

 واشنطن ـ سكاي نيوز

اكتشف علماء الحفريات بجامعة ألبرتا الكندية، عينة شبه كاملة من أحد من أجناس الديناصورات “آكلة اللحوم، والذي يشتهر باسم “اللص السحلية الطائرة”، لتشابهه في الشكل مع السحلية، وسرعته في الإمساك بفريسته.

وكان يُعتقد أن ” الللص الطائر ، الذي يبلغ عمره 76 مليون عام، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ”الفيلوسيرابتور” من منغوليا، حتى أن بعض الباحثين أطلقوا عليه اسم “فيلوسيرابتور لانجستون”.

لكن الحفرية التي اكتشفها العلماء فيليب كوري وكلايف كوي، من جامعة ألبرتا، بالتعاون مع علماء الحفريات الفقارية في متحف أونتاريو الملكي، توضح الاختلافات بين “الصورورنيثوليستس” و”الفيلوسيرابتور”.

والأهم من ذلك أن البحث المنشور عن الحفرية في دورية “Anatomical Record”، يوفر دليلاً جديداً على أن سلالات السحلية الطائرة من أمريكا الشمالية، والتي ، متميزة عن سلالة آسيوية.

ويذكر أن اللص الطائر من الديناصورات الصغيرة آكلة للحوم، ويظهر البحث الجديد الذي يركز على الجمجمة، أن شكل ديناصور أمريكا الشمالية لديه جمجمة أقصر وأعمق.

صحيفة البلاد

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