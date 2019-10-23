أهم فيتامينات للمرأة بعد سن الأربعين

نرمين عباس

سن الأربعين هو مرحلة فاصلة ودقيقة في حياة الأشخاص

ولا سيما في حياة النساء، حيث تتبدّل هرمونات الجسم وينقص عدد من الفيتامينات والمعادن

لذا نطلعك في الموضوع الآتي على أبرز العناصر التي يحتاجها الجسم بعد سن الأربعين:

معدن الحديد

يجب عليكِ تناول المأكولات الغنية بالحديد مثل اللحوم والحبوب

التي تساهم في إنتاج البروتين ومدّ الأنسجة بالأكسيجين

والنساء اللواتي يعانين غزارة الحيض، يعانين أكثر من سواهنّ من نقص الحديد.

الفيتامين “دي” D

يساعد الفيتامين “دي” على امتصاص الكالسيوم من قبل الجسم

وهذا الفيتامين مهمٌّ لصحة العظام ولعدد كبير من العمليات الحيوية التي تحصل داخل الجسم

ويحمي من عدد كبير من الأمراض. لذلك تناولي البيض والسمك والمأكولات المدعّمة به بوتيرة منتظمة

الكالسيوم

الكالسيوم يقوّي العظام والأسنان، ولكن بعد سنّ الأربعين تصبح العظام أقل قوّة عن السابق

لذا، عليكِ تناول منتجات الألبان والأجبان قليلة الدسم، والخضروات بشكل يومي

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم على بناء العظام، ويحافظ على عظام المرأة بعد سن الأربعين، ويقي من هشاشة العظام

لذا، لا تغفلي تناول اللوز والجوز، والشكولاتة الداكنة والأفوكادو، إنما باعتدال؛ فهذه الأطعمة تحتوي على المغنيسيوم.

حمض الأوميغا 3

تعمل الأوميغا 3 على تقليص مخاطر الإصابة بأمراض القلب بعد سن الأربعين لدى النساء

خصوصًا بعد تراجع نسبة الهرمونات في الجسم، وتحمي من الالتهابات المختلفة

لذلك عليكِ بتناول سمك السلمون مرة أو مرتين في الأسبوع، وقومي بإدخال الجوز إلى السلطات والوجبات الخفيفة (السناك) اليومية

نصيحة اختصاصية:

لا تستهيني بأحد العناصر التي تمَّ ذكرها آنفًا، كي لا تصابي بالأمراض المختلفة

فكّري دائمًا بتناولها من مصادرها الرئيسة، أفضل من المكمّلات التي تباع في الصيدليات