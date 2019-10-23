آل شيخ يتفقد الافتتاح التجريبي لمدينة الألعاب “ونتر وندرلاند”

الرياض : واس

تفقد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساء أمس, الافتتاح التجريبي لملاهي ونتر ويندر لاند , ضمن فعاليات “موسم الرياض 2019″، والتي تحتضنها العاصمة الرياض إلى منتصف يناير المقبل.

وتجول معاليه في مرافق ونتر وندر لاند، واطلع على الاستعدادات المتعلقة باستقبال الجماهير.

وسعى القائمون على مدينة الألعاب العالمية إلى تجارِب الألعاب مع بعض الحضور، حيث اقتصر الدخول أمس على الدعوات الخاصة بالإعلاميين وبعض الضيوف، وبدت ونتر وندرلاند جاهزة إلى حد كبير من خلال الجولة الميدانية.

الجدير بالذكر أن الملاهي العالمية تبدأ باستقبال الجماهير ابتداءً من الساعة الرابعة من مساء اليوم.