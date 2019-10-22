4 ملايين زائر لمنطقة البوليفار وملاحقة مروجي التذاكر بالسوق السوداء

الرياض – خالد بن مرضاح

تتواصل أنشطة موسم الرياض وسط حضور مكثف من قبل الزوار فيما تشهد تفاصيل برامجه حزمة من الفعاليات المختلفة وفي هذا السياق كشف رئيس الهيئةالعامة للترفية تركي آل الشيخ أن منطقة ” بوليفار الرياض ” استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال أربعة ايام فقط، وفي نفس الوقت توعد آل الشيخ بملاحقة مروجي التذاكر بالسوق السوداء، مؤكداً أنه سيتواصل مع الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات مشددة بحقهم.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على “تويتر”: “سأتواصل مع الجهات الرسمية، لأني لاحظت وجود مواقع تسوق للتذاكر بسوق سوداء، وسنتخذ إجراءات مشددة معهم بإذن الله”.وكان رئيس هيئة الترفيه قد حذر في وقت سابق من إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء، مشدداً على أنه من يثبت عليه ذلك سيحاسب ولن يتم التساهل معه.

حيوانات نادرة

تم جمع أندر الحيوانات على الإطلاق من كل بلاد العالم، إلى جانب الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتميزة لكل عشاق المغامرات والاستكشافات ومحبي الحيوانات البرية. “المنطقة 11 سفاري، 1 نوفمبر -٣١ ديسمبر”.

نجوم الأنمي

إنمي: معرض يلتقي فيه الكبار والصغار بنجوم الإنمي الشهيرة للتعرف عن قرب على جميع شخصيات الكرتون اليابانية. “المنطقة 2أ واجهة الرياض، 14- 17 نوفمبر” ، كما أن هناك كوميك كون حيث أنه بعد نجاح كوميك كون جدة، يعود من جديد إلى الرياض. “منطقة واجهة الرياض، 14-17 نوفمبر”.

ليج أوف ليجندز: تجمع لخوض التحدي لمحبي لعبة ليج أوف ليجندز عبر أكبر شبكة معلوماتية للألعاب. “الرياض بوليفارد، 5-7 ديسمبر”.

معرض إنسومنيا: معرض ضخم يجمع كل الألعاب الإلكترونية. “، واجهة الرياض، 27-30 نوفمبر”.

سوبر كلاسيكو: لمحبي الكرة العالمية، يمكنهم حضور مباراة لكرة القدم ضمن دوري سوبر كلاسيكو الشهير في العاصمة الرياض. ” ملعب الملك فهد، 15 نوفمبر”.