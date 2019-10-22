“ونتر وندرلاند” ينطلق بفعاليات متنوعة اليوم

الرياض ـ خالد بن مرضاح

تتواصل فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بمواقع مختلفة في العاصمة الرياض وسط تفاعل من الأفراد والعائلات.

وسيشهد الأسبوع الحالي أكثر من 20 فعالية متنوعة من أبرزها: تدشين فعاليات “رياض ونتر وندرلاند” بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، وستتضمن 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب كل الأعمار ، إذ ستُقدّم عروض للخفة والرعب وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط وغيرها من العروض الترفيهية.

كما ستشهد فعاليات “رياض ونتر وندرلاند” التي ستنطلق الثلاثاء المقبل ألعابًا نارية مبهرة، وهي تنطلق كل يوم طوال الفعالية عند الساعة الـ 09,30 مساء ، بالإضافة إلى معرض للنادي الإسباني الشهير ريال مدريد الذي يضم ملعباً افتراضياً، وجوائز النادي التي حصل عليها، والألقاب وتذكارات وملابس النادي الإسباني.

وتضم الفعاليات أيضاً منطقة لشاشة “لونا سينما” العملاقة التي ستعرض الأفلام الجديدة عبر شاشة كبيرة وجلسات مفتوحة للاستمتاع بالعرض السينمائي في الهواء الطلق. وسيستمتع الزوار بالمشاركة في فعالية “فندق الهروب” الذي يتاح للزائر من خلاله حل الألغاز في وقت محدد وفك الرموز والشفرات.

يشار أن فعاليات موسم الرياض تقام خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر لعام 2019م في 12 منطقة منها 6 مناطق رئيسة و6 مناطق فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، ويتضمن فعاليات متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار. ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية التي أطلقت بهدف تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة -رعاها الله- لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية المملكة 2030.